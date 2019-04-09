Ona 'Güven' gerisine karışma!

7-2’lik Rize galibiyetinde birçok isim ön plana çıktı. Ancak gecenin flaş ismi, Adem Ljajic ile birlikte Güven Yalçın oldu. Üstelik Güven’e maçın yıldızlarından biri olmak için sadece 21 dakika yetti! 20 yaşındaki oyuncu, Burak Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olduktan 2 dakika sonra golünü attı. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Güven, 89’da ceza sahası dışından harika bir şut çekti. Hakem önce avutu gösterse de topun delik ağlardan dışarı çıktığı anlaşılınca genç oyuncu 19 dakikada hat-trick yapmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde bir 3 gol atan ilk yerli oyuncu ve en hızlı hat-trick yapan isim olma unvanlarını da ele geçirdi!

’Son golümü çok beğendim’

Güven Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptım. En çok, son golümü beğendim. Gol olduğunu biliyordum, hakemle konuştuk. Sonra da gol verildi. Takim için mutluyum. Önemli bir galibiyet oldu. 3 golüm de ikinci planda kaldı” ifadelerini kullandı. Genç golcü, “Haftanın oyuncusu için oyunu kendine mi yoksa Ljajic’e mi verirsin?” sorusunu, “Ljaic’e veririm. Golleri, asistleri... Harika oynadı” sözleriyle yanıtladı.