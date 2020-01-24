‘Omuz omuza şampiyonluğa’

Yeni yıla iyi başladıklarını söyleyen tecrübeli forvet, “Önümüzde Başakşehir maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Aklımızda sadece galibiyet var. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. Onlar bizim için çok büyük bir güç” diye konuştu. Mevlüt, “Artık her maç çok önemli. İçeride, dışarıda 3 puan çok önemli. Lig çok zor. Dolayısıyla kazanmak da zor” ifadelerini kullandı. Deneyimli oyuncu, taraftarla omuz omuza verip şampiyon olacaklarını söyledi.