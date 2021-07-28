Omurga sağlığınız için dikkat etmeniz gerekenler

Omurga, sağlıklı yaşamı doğrudan etkileyen bir unsundur. Omurgada meydana gelecek hasar ya da sağlık sorunu kişilerin duruş, oturuş ve hareketleri büyük ölçüde etkileyecektir.

Duruş, oturuş ve hareket kaynağı omurgadır!

Vücudumuz için omurgamızın birden fazla önemli işlevi vardır. Bunlar; baş ve bacak arasındaki bağlantıyı sağlar. Ön, arka ve yana eğilmeyi, dönmeyi uyum içinde gerçekleştirir. Göğüs kafesinin şekillenmesinde rol oynar. Akciğer, kalp ve göğüsün doğru yerleşimine destek olur ve hasar görmemesi için korur.

Bunların haricinde omurga, beyinden çıkarak omurilik olarak kuyruk sokumuna kadar giderek yayılır. Bacak, kol, gövde ve tüm organların beyinden gelen komutlarının yerine getirilmesini sağlar.

Vücudun bu işlevleri yerine getirmesi için omurga sağlığı büyük önem taşımaktadır. Omurgaya alınan küçük bir darbe kişilerin hayat kalitesini düşürecek sonuçlara yol açabilir.

Omurga sağlığını korumak elimizde

Omurga sağlığını korumanın yolu doğru duruştan geçmektedir. Doğru duruş ile omurgaya aşırı ve anormal yük bindirilmez. Doğru bir duruş ise ayakta, yatarken ya da otururken gövde, kol ve bacakların aldığı pozisyon ile anlaşılır. Doğru duruşun vücuda sağladıkları ise; kemik ve eklemler zorlanmadan görevlerini yerine getirir. Omurganın sahip olduğu fizyolojik kıvrımlar normal pozisyonundadır ve korunaklı bir haldedir. Omurlara gereğinden fazla yük bindirilmez. Kişi çabuk yorulmaz ve boyun, bel ve sırt bölgelerinde ağrı sorunu yaşanmaz.

Omurga sağlığını korumak için nelere dikkat edilmelidir?

İyi bir duruşa sahip olmanın yolu ise düzenli yapılan yürüyüş, koşu, yüzme gibi sporlardan geçmektedir.

Omurga sağlığı için ayakta doğru durulması da oldukça önemlidir. Başı dik tutup tam karşıya bakılmalı omuzlar geri atılıp karın içe çekilerek dizler düz şekilde yürünmelidir. Doğru olan oturma pozisyonunda ise sırt dik şekilde oturulan koltuk ya da sandalyeye dayanmalı ayaklar yere temas etmelidir.

Doğru oturuşta bacak bacak üstüne atılmamalıdır, bilgisayar ve televizyon gibi sandalye yaklaştırılmalıdır. Kullanılan ekran yüksekliği göz hizasında olmalıdır. Oturuşta belde oluşan boşluk mutlaka desteklenmelidir.

İdeal yatma pozisyonu ise şu şekilde olmalıdır; vücudun fizyolojik kıvrımları korunmalı ve yan yatılıyorsa dizlerin arasında yastık yerleştirilmesi gerekir. Yüksek olmayan baş yastıkları tercih edilmelidir.

Omurga sağlığını tehlikeye sokan bir diğer durum ise yanlış şekilde ağırlık kaldırılmasıdır. Yerden ya da başka bir yerden ağırlık kaldırırken hiçbir zaman vücut ağırlığı öne doğru verilmemeli ve sahip olunan kilonun dörtte birinden fazla ağırlık kaldırmaktan kaçının. Doğru ağırlık kaldırma şekli ise ayaklar açılır ağırlık vücuda yakın tutulur ve dizler kırılarak ağırlık kaldırılır. Kaldırma esnasında önce dizler düzeltilmelidir.



