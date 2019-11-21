Son dakika haberi... Yazar, şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, twitter'da yaptığı seks paylaşımı nedeniyle kendisini sosyal medyadan eleştiren Deniz Akkaya'ya yanıt yolladı. İki gece önce, "Et yemek iktidarsızlık yapabilir. Daha iyi seks ister misiniz? Vegan olun” yazan muz görselli bir paylaşım yaparak, "Geceye mesajım... Seks diyorum" diyen Gedik, instagramından yayınladığı videosunda tüm eleştirilere karşılık verdi. Ömür Gedik yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı.

Bu haberi de okudular Deniz Akkaya'dan olay paylaşım: Seks!

"Dün yaptığım paylaşımı anlayanlar çok iyi anladı ama anlamak istemeyenler başka yerlere çekmeye çalıştı. Dünyada da öyle Türkiye’de de böyle. İnsanların dikkatini belirli bir noktaya çekmek için ya futboldan bahsedeceksiniz ya da cinsel içerikli bir paylaşım yapacaksınız. İşte o zaman herkesin dikkati hop o noktaya çevriliyor. Sizde dikkati toplamışken istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz. Dünyada tüm hayvan hakları örgütleri, tüm hayvan hakları savunucuları arada sırada bu tip yöntemlere baş vurmak zorunda kalıyorlar. Dertlerini daha çok insana aktarabilmek için."

"Gerek hayvan çiftliklerinde gerekse de mezbahalarda yaşanan zulmün birazını biliyor olsanız tabağınıza gelen eti siz de geri göndereceksiniz. Fazla et yemek iktidarsızlığa yol açıyor. Bunun nedeni damarları tıkıyor olması. Aslında sağlığınızı tehdit ediyor. Belki de ölüme daha çabuk götürüyor. Bunu sadece ben değil bütün bilim adamları ve sağlık uzmanları söylüyorlar. Vermek istediğim mesaj tamamen buydu ve umarım bu mesaj yerine gitmiştir. İlerde bütün hayvanların çok daha mutlu olacağı bir dünyanın temelleri için umarım birkaç adım daha atabilmişizdir. Amaç tamamen buydu."