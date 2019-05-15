OMÜ Atletizm Takımı başarılarını madalyalarla taçlandırdı

Tamamı Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan OMÜ Atletizm Takımı yapılan yarışmalarda başarılarını 12 gümüş ve 3 bronz madalya ile taçlandırırken 2 sporcusu da 3 Temmuz’da İtalya’da başlayacak Dünya Üniversitelerarası Yaz Spor Oyunları’nda Türkiye’yi ve OMÜ’yü temsil etmeye hak kazandı. Madalya alan tüm atletleri aynı zamanda milli sporcu olan OMÜ, takım halinde şampiyonayı 4. olarak tamamladı.

OMÜ Atletizm Takımı sporcularından Musa Tüzen üç adım atlamada 15 metre 25 cm ile gümüş madalyanın sahibi olurken, uzun atlamada ise Hüseyin Ocak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mehmet İnanç, Musa Tüzen, Hüseyin Ocak, Umut Şahbaz’dan oluşan 4x100 metre bayrak yarışı takımı ile 4x400 metre bayrak yarışında Ahmet Zeki Kodalak, Mehmet İnanç, Umut Şahbaz, Musa Tüzen ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Erkekler 110 ve 400 metre engelli koşuda üçüncü olan Ahmet Zeki Kodalak da 2 bronz madalya aldı.

Kadınlar gülle ve disk atmada Sinem Yıldırım 2 gümüş madalyanın sahibi olurken, çekiç atmada Rümeysa Yılmaz da şampiyonayı ikinci olarak tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Madalya alan tüm atletleri milli sporcu olan OMÜ Atletizm Takımı toplamda 12 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak başarılı bir şampiyona geçirdi ve şampiyonayı takım halinde 4’üncü olarak tamamladı.

Dünya Üniversiteler Arası Yaz Spor Oyunları’nda OMÜ de var

Üç adım atlamada Musa Tüzen 15.25m, Sinem Yıldırım gülle atmada 14.01m metrelik derecesiyle 3 Temmuzda İtalya'nın Napoli şehrinde yapılacak olan Dünya Üniversiteler Arası Yaz Spor Oyunları’nda Türkiye ve OMÜ’yü temsil etmeye hak kazandı.