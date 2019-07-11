Ömer Toprak hakkında bomba transfer iddiası!

İtalyan basını, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da top koşturan milli futbolcu Ömer Toprak hakkında çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya attı. Ülkede yayın yapan Sky Sport İtalya adlı televizyon kanalı, kendisine ait internet sitesinden paylaştığı haberde 29 yaşındaki defans oyuncusunun Sassuolo'ya gideceğini öne sürdü.

Haberde Serie A kulübünün bir diğer milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus'a satmasının ardından stoper bölgesinde doğan boşluğu Ömer ile doldurmak istediği belirtildi. 2017 yazında Bayer Leverkusen'den 12 milyon euro karşılığında Dortmund'a transfer olan deneyimli savunmacının kulübüyle iki yıl daha kontratı bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



