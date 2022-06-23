Spor Toto Süper Lig takımı Antalyaspor transferde atağa geçti. Göztepe ’den orta saha Soner Aydoğdu ve İstanbulspor’dan kaleci Alperen Uysal’ı kadrosuna katan Akrepler, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-Beyazlılar, Werder Bremen’le sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Ömer Toprak ile her konuda anlaştı. Akdeniz ekibi, Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve resmi açıklamayı da en kısa süre içerisinde yapacak.

Nuri Şahin ikna etti

Ömer Toprak’ı Antalyaspor’a transfer olması konusunda, Borussia Dortmund’da birlikte oynadığı, şu anda Antalya’da teknik direktörlük görevinde bulunan yakın arkadaşı Nuri Şahin ikna etti. Yıllardır adı Süper Lig’in devleriyle anılan başarılı stoper, Türkiye macerasına Antalyaspor formasıyla başlayacak.