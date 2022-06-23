Ömer Toprak, Antalyaspor'da
Süper Lig’e bu sezon da damga vurmak isteyen Akdeniz ekibi Antalyaspor, transferde bombaları ardı ardına patlatmaya devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar, yıllarca adı devlerle anılan Ömer Toprak’la her konuda anlaştı. 2 yıllık sözleşme imzalanacak
Spor Toto Süper Lig takımı Antalyaspor transferde atağa geçti. Göztepe ’den orta saha Soner Aydoğdu ve İstanbulspor’dan kaleci Alperen Uysal’ı kadrosuna katan Akrepler, stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-Beyazlılar, Werder Bremen’le sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Ömer Toprak ile her konuda anlaştı. Akdeniz ekibi, Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve resmi açıklamayı da en kısa süre içerisinde yapacak.
Nuri Şahin ikna etti
Ömer Toprak’ı Antalyaspor’a transfer olması konusunda, Borussia Dortmund’da birlikte oynadığı, şu anda Antalya’da teknik direktörlük görevinde bulunan yakın arkadaşı Nuri Şahin ikna etti. Yıllardır adı Süper Lig’in devleriyle anılan başarılı stoper, Türkiye macerasına Antalyaspor formasıyla başlayacak.