Ömer Şişmanoğlu: Tepkim gerçek taraftara değildi

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 34 puanla dördüncü sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından dar alanda yakın pas çalışması yaptı. Ardından basına kapalı taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor'un golcüsü Ömer Hasan Şişmanoğlu Beşiktaş maçını değerlendirdi. Şişmanoğlu, "Neden yenildik? Aslında bakarsak 10 kişiyle çok iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve beraberliği de bulduk. İşte bazen şansızlıklar olduğu da var. Bence 10 kişiyle böyle mücadele 1-1 bulmak ondan sonra bir daha gol yemek şansızlık. Ama Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım çok iyi oynadılar. 10 kişiye karşı kolay" diye konuştu.

''KULAĞIMI KAPATARAK ONLARA TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİM''

Beşiktaş maçının 65'inci dakikasında attığı gol sonrası kulağını kapatan Şişmanoğlu nedenini anlattı. Şişmanoğlu, şöyle dedi:

"Beşiktaş maçından önceki hafta atamadığım golü maçtan sonra tabii ki üzüldüm çünkü en fazla ben gol atmak istiyordum zaten ve Malatyaspor'u en güzel yerlere getirmek istiyorum. Zaten sezon başında buraya geldiğimde bunları söylemiştim zaten. Atamadım insanlık hali, insanlar tabii ki hata yapabilir. Orada da olmuş yani hayatta 1 kere böyle hata olur. Bende üzüldüm, tabii ki taraftarlar da üzülmüş ama bana ettiği küfürler, bana ettiği küfür etmesine veya ben küfür edilmesini hiç sevmiyorum ama benim aileme, benim çocuğuma, evlatlarıma küfür etmesine hiç hoş değil. Sosyal medyadan benim aileme küfür edilmesi hiç hoş bir şey değil. Çünkü ben böyle şeylere bayağı bir takılıyorum ve bizim gerçek taraftara değildi tepkim. Sağ olsunlar çünkü onlar beni desteklediler, bütün hafta desteklediler ama bazı kişiler benim aileme küfür etmesini hiç hoş bir şey olmadığını gol sonrası kulağımı kapatarak onlara tepki göstermek istedim. Bende demek istedim ki; ben sizi duymak istemiyorum, duymuyorum hatta ve siz benim umurumda bile değilsiniz."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Futbolda yenmek ile yenilmenin olduğunu kaydeden Şişmanoğlu, "Biz her gün çalışıyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Sıkıntılarımız nerede, yanlışlıklar, hatalarımızı analiz ediyoruz ama bunu bilin; biz elimizden geleni yapacağız, savaşacağız ve Malatyaspor'un en güzel yerlere getirmeye çalışacağız. Şimdi tabii ki Rizespor maçı var. Onlarında serisi var. 5 maçtır yenilmiyorlar ama bizde oraya 3 puan için gideceğiz ve orada 3 puanı alıp geri döneceğiz" dedi.