Ömer Koray Uzun: Takımlar salgın sonrasında Türk oyunculara yönelecek

Menajer Ömer Koray Uzun, coronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen ara sonrasında yaptıkları çalışmalar, futbolcularına gelen transfer teklifleri, virüs salgını sonrasında futbolun nasıl etkileneceği ve birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Tüm sektörlerin olduğu gibi futbolun da virüs salgınından ciddi anlamda etkilendiğini ifade eden Ömer Uzun, "Tüm sektörlerde olduğu gibi futbol dünyası da bu virüsten ciddi anlamda etkilendi. Bildiğim kadarıyla 2'nci Dünya Savaşı'ndan beri futbol ilk defa bu kadar durdu. Menajerler olarak herkes gibi biz de aynı şekilde etkilendik. Genel olarak bakılırsa ciddi bir belirsizlik var, sonrasında neler olacağıyla ilgili. Biz neler yapıyoruz? Oyuncularımızla görüşüyoruz. Bu dönemde birtakım tavsiyelerde bulunuyoruz. Ligin ne zaman başlayacağıyla ilgili, kadro planlamalarıyla ilgili ciddi soru işaretleri var. Rakamlar, işin ekonomik boyunu ne olacak, biz de bu konularla ilgili FIFA'nın talimatlarını, federasyonun açıklamalarını takip ediyoruz. Bu şekilde geleceğe doğru hazırlık yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"KULÜPLER, GELECEKLE İLGİLİ DE YAVAŞ YAVAŞ PLANLAR YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Lige verilen arada takımların transfer konusunda nasıl adım attıkları hakkında da bilgiler veren Uzun, "Kulüpler öncelikle ligin ne zaman başlayacağıyla ilgili planlama yapmaya çalışıyor. Çünkü bunun bir antrenman safhası var. Takımlar en az 3-4 hafta antrenman yapsın ki sakatlıklar olmasın. Öncelikle buna konsantre olmuş durumdalar. Ancak gelecekle ilgili de yavaş yavaş planlar yapmaya çalışıyorlar. A planı, B planı, C planı gibi. Ben bol bol oyuncu izlediklerini de biliyorum. Ortaya çıkacak finansal tabloya göre izledikleri oyuncularla ilgili, belli hamleler yapacaklardır. Benim görüşüm rakamlarda birtakım değişiklik olacağı için bu konuda da değişiklerin olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ÖZELLİKLE TÜRK OYUNCULARA BİR YÖNELME OLACAK"

Takımların salgın sonrasında yeni sezonlarda Türk oyunculara yönelebileceğinin altını çizen tecrübeli futbol adamı, "Özellikle Türk oyunculara bir yönelme olacağını tahmin ediyorum. Bu sezon rakamlarda federasyonun çıkardığı talimatname sonrasında bir düşüş olmuştu. Bu sene hem yerli hem yabancı oyuncularda hem de transfer bedellerinde aynı şekilde bu sezonda düşüşler olacağını tahmin ediyorum. Yerli oyuncularla ilgili bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çünkü, benim tahminim 2-3 sene ciddi bir ekonomik kriz yaşanacak. Bu kriz içinde de teknolojiye, insan kaynaklarına yatırım yapan kulüplerin bu süre sonunda daha hızlı bir ivme göstereceğine inanıyorum" dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ZOR BİR SÜREÇ"

Futbolcuların yoğun tempoya alışkın olduğunu ve zorlu bir psikolojik süreç yaşadıklarını söyleyen Ömer Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Elimizden geldiğince bütün oyuncularımızla konuşuyoruz. Tabii ki takım antrenmanı gibi olmuyor. Bilgisayar üstünden birtakım bireysel antrenmanlar yapıyorlar. Dışarı çıkamıyorlar, sokağa çıkma yasağı da oluyor. Psikolojik olarak zor bir süreç. Antrenman temposuna, maç temposuna, seyahat temposuna alışkın oyuncular bunlar. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ancak çok da kolay bir süreç değil. Dün Türkiye'ye dönen Berke ile de Barış ile de görüşüyorum. Durumları oldukça iyi."

"İNDİRİM KONUSUNDA TÜRKİYE'DEKİ OYUNCULARIMIZA BİR TALEP GELMEDİ"

Avrupa'da bazı liglerdeki gibi Türkiye'deki oyuncu ücretlerinde de indirime gidilip gidilmeyeceğiyle ilgili soruya ise Uzun, şöyle cevap verdi:

"Şu anda için Türkiye'deki takımlardan böyle bir teklif gelmedi. Ancak şirketimizin Avrupa'da da oyuncuları var. Avrupa'da buna yönelik birtakım çalışmalar var. Genel olarak gördüğüm, her kulübün ayrı ayrı çalışmaları var. Ligler tekrardan oynandığı takdirde yüzde 10, 9 civarında indirimler söz konusu. Lig tamamen oynanmazsa yüzde 20'lere kadar çıkıyor. Bazı kulüpler 1 aylık, bazı kulüpler 2 aylık maaşta indirim talebinde bulunuyor. Bazı kulüpler gelecek seneye erteleme talebinde bulunuyor. Genel prensip, lig oynanırsa daha az bir indirim söz konusu. FIFA'nın da bu konuda tavsiye ettiği durum, kulübün ekonomik durumuna göre olması. Yani kulübün yüzde 10 bir kaybı varsa, o oranda oyunculara bir yansıtma yapabilirsiniz diye bir tavsiyesi var. Bizim de yurt dışındaki oyuncularımıza böyle talepler oldu ancak şu anda Türkiye'de resmi bir şey yok oyunculara gelen. Gelirse tabii, henüz federasyonda böyle bir talimatname mevcut değil, belki öncelikle böyle bir şey yayınlanması gerek. Ondan sonra oturup, değerlendirilmesi yapılır. Bu genel anlamda kulübün ekonomik durumuna, oyuncuyla ikili diyaloglarına göre ortaya çıkacak. Adil bir indirim olması gerek. Dediğim gibi şu anda Türkiye'deki oyuncularımıza böyle bir talep gelmedi ama Avrupa'daki oyuncularımız için böyle talepler var."

"BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Koronavirüs nedeniyle dünyanın sıra dışı bir dönemden geçtiğini söyleyen Ömer Uzun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Şu anda futboldan çok, sağlık önemli. Bütün dünyanın normal haline dönmesini, bütün dünyanın sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu dönemde canı pahasına çalışan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bir an önce her şey normale döner. Ayrıca bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

DHA