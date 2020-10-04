Ömer Faruk ilk kez kadroda

Geçen sezon pandemi sonrası kaldığı yerden başlayan Süper Lig’de Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe’nin geleceği olarak gösterilmiş ve 2’si ilk 11 olmak üzere Süper Lig’deki 4 maçta forma şansı bulmuştu. Yeni sezonda daha fazla süre alacağı düşünülen 17 yaşındaki atak oyuncusu, kulübün şampiyonluk parolası belirlemesi ve birçok yıldızı kadrosuna katması sonrası bırakın oynamayı düne kadar kadroya bile girememişti. Camiada bir kesim, Ömer’e az da olsa süre verilmesi yönünde görüş bildirirken, bir kısım ise bu önemli sezonda kenarda kalmasını mantıklı buluyordu.

Şampiyonluktan başka bir şeyin düşünülmediği bu hedef sezonda teknik direktör Erol Bulut ise dün beklenmedik bir hamlede bulundu ve ligde 3 maç sonra Ömer’e, Kadıköy’deki Karagümrük karşılaşmasında kadroda şans verdi.

Yusuf Dursun