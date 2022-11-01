Ömer Faruk, gol krallığında zirveye çıktı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta geride kalan 9. hafta maçları sonunda Elazığspor’un genç golcüsü Ömer Faruk Sezgin 5. golünü Edirnespor filelerine bıraktı. Takımın gol yollarındaki en etkili silahı olan 23 yaşındaki oyuncu, kaydettiği golle TFF 3. Lig 1. Grup’ta gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. 5’er golle zirveyi Belediye Kütahyaspor’dan Yusuf Atasoy ile paylaşan Ömer Faruk Sezgin, bu sezon Yomraspor, Amasyaspor FK, Çatalcaspor ve 52 Orduspor FK maçlarında da fileleri havalandırmıştı. Bu iki futbolcuyu 4’er golü bulunan Alperen Doğan (Hacettepe 1945), Mehmet Tosun (Belediye Derincespor), Muhammed Öztürk (K. Karaköprü Bld.), Nevzat Bilen (52 Orduspor FK), Onur Kolay (Karşıyaka) ve Reha Kurt (Çatalcaspor) takip ediyor.

İHA