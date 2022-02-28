Geçen sezon Fenerbahçe 'nin yaptığı sözleşme teklifini reddederek, bedelsiz olarak Almanya Bundesliga takımlarından Stutgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, umduğunu bulamadı. Ayrılık süreciyle Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çeken Ömer Faruk Beyaz için Emre Belözoğlu'nun açıklamaları yeniden gündem oldu.

Stuttgart ile Bundesliga'da 4; Almanya Kupası'nda 1 maça çıkan genç futbolcu, toplamda 79 dakika süre alırken herhangi bir gol veyahut asist katkısı veremedi.

STUTTGART KÜME DÜŞÜYOR!

18 takımlı Bundesliga'da 17. sırada yer alan Stuttgart, küme düşme korkusunu yakından hissediyor.

Kariyerini ön plana koyan ve bunu gerekçe göstererek Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk'un, Stuttgart'ın Bundesliga 2'ye düşmesi halinde Ömer Faruk Beyaz'ın nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu. (Akşam)