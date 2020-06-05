Fenerbahçe’de 9 gün süren Riva kampı sona erdi ve futbolcular cumartesi gününe kadar izne çıktı.

3 tecrübeli isim iş başında

İlginç olan ise bu zorlu dönemde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri’nde gerçekleştirilen kamp, sarı-lacivertlilere göre sezonun belki de en güzel dönemiydi. Bunda takımın futbolu özlemesinin dışında Emre-Volkan-Aurelio gibi isimlerin kurduğu yeni düzen ve futbolcularla olan ilişkisi de önemli yer tuttu.

Saha dışında patron Belözoğlu

Saha dışında patron Emre Belözoğlu olsa da antrenman başladığında sorumluluk antrenörler Volkan Demirel ve Marco Aurelio’ya geçti. Bu üçlünün takımı idaresi sonrası ekip içindeki hava gözle görülür şekilde değişti.

Riva kampı kimsenin beklemediği kadar etkili ve verimli oldu. Antrenmanlar hem neşeli hem de kıyasıya rekabet içinde gerçekleşti ve oyuncular fiziksel olarak önemli mesafe aldı.

Muriç istikrarını sürdürdü

Bazı isimler ise kampta öne çıkmayı başardı. Vedat Muriç ve Serdar Aziz her zamanki istikrarını burada da sürdürdü. Bu isimler dışında Mehmet Ekici de öne çıkan isimlerden biri oldu. Sezonun ilk yarısında Ersun Yanal’ın kadroya almadığı Ekici ikinci yarıyla birlikte takıma dönmüştü. Deneyimli orta saha ortaya koyduğu performans ile kalan haftalarda ilk 11’e yakın olduğunu ortaya koydu.

Ömer Faruk Beyaz parladı

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz ise özellikle son günlerde çıkış gerçekleştirdi.

'Maçta kimseden çekinme bas!'

Çift kalede çekingen olan yetenekli futbolcuyla, kaptan Emre yakından ilgilendi. Ömer Faruk’a daha özgüvenli oynaması gerektiğini belirten Emre, “Maçta kimseden çekinme, bas” dedikten sonra genç futbolcu daha etkili performans göstermeye başladı.