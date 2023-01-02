Ömer Faruk Beyaz'ın FC Magdeburg macerası sona erdi.

Bonservisi Stuttgart'ta bulunan genç futbolcu sezon başında 2. Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg'a kiralanmıştı. Magdeburg'dan yapılan açıklamada, Ömer Faruk'un kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

Kulüp, sözleşme feshinin oyuncunun talebi üzerine gerçekleştiğini de vurguladı.

Stuttgart ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz bu sezon 2. Bundesliga'da 3 maçta toplam 49 dakika sahada kalabildi.

19 yaşındaki genç oyuncu 2021 yazında Fenerbahçe 'den ayrılıp bedelsiz olarak Stuttgart'a imza atmıştı.