Fenerbahçe 'den daha fazla forma şansı bulmak için ayrılan 18 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz 2.Lig ekibi Magdeburg'ta 8 dakika oynadıktan sonra yetersiz olduğu için rezerv takıma gönderildi.

Rezerv takıma gönderildi

Beyaz geçtiğimiz sezon Stuttgart ile sadece 5 maçta çok az süre alabilmişti. Daha fazla oynaması için Bundesliga 2 temsilcisi Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında da fiziksel olarak yeterli görülmeyince forma giydiği sekiz dakika sonrasında rezerv takıma gönderilme kararı alındı. Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı ünvanının sahibi Beyaz Fenerbahçe'nin kal çabalarına rağmen kulübünden ayrılmıştı. (Ajansspor)