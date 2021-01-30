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Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

Fenerbahçe, altyapının göz bebeği Ömer Faruk Beyaz’ı resmen kaybetti.

30 Ocak 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

17 yaşındaki yıldız adayı, bedelsiz olarak Stuttgart’la anlaştı. Alman ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk, sezon sonunda Stuttgart’ın yolunu tutacak. Genç oyuncunun menaceri Mehmet Eser yaptığı açıklamada, “Barcelona, Manchester United, Dortmund ve Schalke’yi reddettik. Bundesliga, Ömer için en iyi adres. Ousmane Dembele, Sancho gibi isimleri keşfeden Mislintat’ın (Stuttgart Sportif Direktörü) varlığı Stuttgart’ı seçmemizi sağladı” diye konuştu. 

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