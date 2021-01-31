Ömer Faruk Beyaz Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en yetenekli genç futbolculardan bir tanesidir. Ömer Faruk Beyaz yeteneği ile gelecekte Türk futbolunda ki en değerli yıldızlardan biri olarak kabul edilmektedir. Ömer Faruk Beyaz internette en çok araştırılan genç futbolcular arasına girmeyi başarmıştır. Ömer Faruk Beyaz hızlı tekniği ile bilinmektedir. Hızlı tekniği ile oyun kurucu özelliği bulunan futbolculardan biri olarak gösterilir. Bu yüzden değerini katlayan futbolcular arasındadır. Ömer Faruk Beyaz orta saha mevkinde oynayan bir futbolcudur. En potansiyelli futbolculardan birisi olarak gösterilmektedir. Ayrıca bu genç futbolcu milli takımında formasını terletmiştir. Forma numarası ise 30'dur.

Ömer Faruk Beyaz nereli?

Ömer Faruk Beyaz İstanbul doğumludur. Aslen İstanbullu'dur.

Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında?

Ömer Faruk Beyaz 29 ağustos 2003 doğumludur. 17 yaşındadır.

Ömer Faruk Beyaz hangi takımlarda oynadı?

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe kulübünün yetiştirmiş olduğu bir futbolcudur. Alt yapı kariyerine Fenerbahçe ile başlamış daha sonra ise profesyonel kariyerine yine Fenerbahçe takımı ile devam etmiştir. Ömer Faruk Beyaz'ın alt yapı kariyeri şu şekildedir;

- Fenerbahçe (2013 - 2020)

Ömer Faruk Beyaz'ın profesyonel kariyeri şu şekildedir,

- Fenerbahçe (2020 - devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Ömer Faruk Beyaz 2021 yılı itibari ile alt yapısında oynadığı ve a takımında da forma giydiği Fenerbahçe takımında oynamaktadır. Ömer Faruk Beyaz'ın almış olduğu maaş ise 60 bin Euro’dur.

Ömer Faruk Beyaz'ın Hayatı

Ömer Faruk Beyaz İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, 2003 yılında dünyaya gelmiştir. Alt yapı kariyerine Fenerbahçe'de başlayan genç futbolcu burada potansiyelli oyunculardan birisi olarak gösterildi. Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe altyapısına 2013 yılında henüz 10 yaşında iken başlamıştır. Göstermiş olduğu performans ile altyapısı hocası tarafından büyük beğeni kazanmıştır. Ömer Faruk Beyaz yaklaşık Fenerbahçe altyapısında 7 sene forma giymiştir. 17 yaşına gelindiğinde ise Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe a takımı ile sözleşme imzalamıştır.

Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe alt yapısında pek çok maça çıkmıştır. Bu maçlarda başarılı performans göstermiştir. Ömer Faruk Beyaz orta saha mevkinde ve ofansif orta saha denilen forvet arkası mevkinde oynayan bir futbolcudur. Ömer Faruk Beyaz ilk kez 26 Haziranda forma giymiştir. Fenerbahçe takımı ile ilk profesyonel maçına Türkiye kupası mücadelesinde Trabzonspor'a karşı forma giymiştir.

Ömer Faruk Beyaz Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe forması giyerek ilk kez bir lig mücadelesinde forma giymiş oldu. Fenerbahçe forması ile bir futbol karşılaşmasında forma giyen en genç futbolcu olan Ömer Faruk Beyaz böylece kulüp tarihine geçmiş oldu.

Ömer Faruk Beyaz'ın Milli Takım kariyeri

Henüz çok genç bir futbolcu olmasına rağmen Ömer Faruk Beyaz milli takım formasını da giymiştir. İlk kez 2017 yılında Türkiye U15 takımında forma giyen yetenekli futbolcu bu takımda toplam 11 maçta forma giymiştir. Ömer Faruk Beyaz bu maçlarda toplam 4 gol atmayı başarmıştır.

2018 - 2019 sezonunda ise Türkiye U16 takımında forma giyen genç futbolcu, bu takımda ise toplam 14 karşılaşmaya çıkmıştır. Bu maçlarda 7 gol atmayı başarmıştır. Ömer Faruk Beyaz 2019 yılında Türkiye U17 takımına davet edildi. U17 takımında da yine başarılı performans gösteren genç futbolcu 10 karşılaşmaya çıkmış ve toplam 4 gol kaydetmiştir.

Ömer Faruk Beyaz 2020 yılında henüz 17 yaşında olmasına rağmen U21 takımına davet edildi. Bu takımda da toplam 3 karşılaşmaya çıktı. Başarılı genç yeteneğin mili takım kariyerinde toplam 15 golü bulunmaktadır.