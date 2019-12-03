Son dakika gelişmesi... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'la karşı karşıya gelirken, Sarı Lacivertli ekip taraftarları heyecanla Ömer Faruk Beyaz'ın maç kadrosunda olmasını bekliyordu.

2003 doğumlu genç yetenek, Ersun Yanal tarafından kadroya dahil edilmeyince Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü. Bir grup, sosyal medya üzerinden deneyimli hocaya tepki gösterirken, bir grupta hocanın kararına saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Ersun Yanal, A takım antrenmanına almıştı

Ersun Yanal, İstanbulspor maçın hazırlıkları kapsamında U19 takımının oyuncularını da A takım antrenmanına almıştı. A takımla birlikte çalışan, altyapının göz bebeği Ömer Faruk Beyaz heyecanla bu maçı bekliyordu fakat kadroda kendisine yer bulamadı, ilk kez A takım kadrosuna girme şansını kaçırdı.

Ömer Faruk Beyaz kimdir?

2003 doğumlu genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında forma giymektedir. İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz şimdiden geleceğin yıldızlarından olacağının sinyallerini vermektedir.

Top tekniği, driplinkleri, ara pasları ve oyun zekası ile kendisinden sıkça söz ettirecek isimlerin başında gelmektedir. Gelecek yıllarda Fenerbahçe takımının elinde tutamayacağı gibi bir çok söylemler sıkça haber sitelerinde yer almaktadır. Orta Saha oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir. Ömer Faruk Beyaz’ın U-13 kategorisinde Türkiye İkinciliği başarısı bulunmaktadır. Karamürsel Anadolu Lisesi’nde eğitimini sürdürmektedir.