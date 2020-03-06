Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Ömer Faruk Beyaz hem milli takım hem de Sarı-Lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ömer Faruk Beyaz şimdiden bir çok takımın transfer listesine girdi. Peki, Ömer Faruk Beyaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Ömer Faruk Beyaz hakkında bilenmeyenler ve detaylar burada...

Ömer Faruk Beyaz kimdir?

Ömer Faruk Beyaz 29 Ağustos 2003 İstanbul Bağcılar doğumlu. 2013 yılında Fenerbahçe alt yapısına giren 16 yaşındaki orta saha oyuncusu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

2013 yılından bu yana Fenerbahbahçe forması giyen Ömer Faruk Beyaz 2018 yılında profesyonel yapıldı. Sarı-Lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

U14 takımında 32 maçta 34 gol, U15 takımında 18 maçta 16 gol, U17'de 25 maçta 13 gol, ve U19'da bu sezon 14 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ömer Faruk Beyaz ayrıca 35 kez milli takımın değişik yaş gruplarında forma şansı buldu.

Emre A Takım idmanına çıkardı

Ömer Faruk Beyaz Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından A Takımla idmanlara başladı.







