Ankaragücü, ligdeki ilk galibiyetini Sivasspor maçında (2-1) aldı. Bu galibiyet yeni teknik direktör Ömer Erdoğan ve oyuncular için moral oldu; ancak, sezon başında serbest oyuncu statüsünde transfer edilen Jese, sonradan oyuna alınıyor olmaktan mutlu değil.

Jese, fizik olarak hazır hâle geldiğini düşünüyor

Real Madrid altyapısından yetişen ve İspanyol kulübünün altyapılarda en çok gol atan oyuncusu olarak tarihe geçen ve bir dönem Cristiano Ronaldo'nun Madrid'teki veliahtı olarak gösterilen Jese, iki hafta önce oynanan Beşiktaş maçından önce fizik olarak hazır hâle geldiğini düşünüyor; ancak Ömer Erdoğan aynı kanaatte değil. Ajansspor'un haberi göre; Jese kendisine neden 11'de şans verilmediğini sordu. Erdoğan'dan ''Fiziksel olarak hazır değilsin'' cevabını aldı. İspanyol futbolcu, 11'de oynatılmamasının yanı sıra, sonradan oyuna alındığı maçlarda, alışık olmadığı biçimde sağ kanatta; üstelik defansif olarak oynatılmaktan rahatsız.

Başakşehir ve Fenerbahçe maçları...

Önemli bir yatırım yapılarak transfer edilen Jese'nin oyunu değiştiren bir futbolcu olarak sürekli oynamasını Ankaragücü taraftarı da bekliyor. Jese ise Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında direkt oynamayı umuyor.

Jese Rodriguez'in kariyeri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, sezon başında Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı İspanyol forvet Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Real Madrid alt yapısından yetişen 29 yaşındaki forvet, 2016 yılında PSG’ye 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. PSG istediğini alamadığı Jese’yi Las Palmas, Stoke, Real Betis, Sporting gibi takımlara kiraladı ve son olarak 6 Aralık 2020’de serbest bıraktı. Jese, 1 Şubat 2021’de imza attığı Las Palmas’tan geçen sezon sonu ayrıldı.















