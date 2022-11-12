Ömer Erdoğan: “Yenemiyorsan yenilmemek her zaman önemlidir”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ile geçirdikleri müsabakayı zorlu olarak değerlendiren Erdoğan, “Geçen senenin şampiyonu. Ne kadar da sezon başı belki oyuncu ayrılsa da yaptıkları takviyelerle yine şampiyonluk adaylarından birine karşı oynadık. Ona rağmen iyi hazırlandık. Analiz yaparken Trabzonspor’uın özellikle savunma arkası uzun toplarla bir oyun geçişi olduğunu analiz ettik. Ona göre özellikle defansif anlamda önlemlerimizi aldık. Rakibe de maçın genelinde ciddi bir pozisyon vermedik. Oyun kalitesi olarak belki iki takım da daha fazla mücadele seviyesi yüksek bir maçtı. Çok pas yapılan bir oyun değildi. Bunda zeminin de kötü olması nedenlerden biri. Ama sahada ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi mücadele eden bir takımımım vardı. Rakip takım oyuncuları da çok iyi mücadele etti. 1-1’i yakaladıktan sonra 2. golü arayan bir oyuncu grubu vardı. 1-1’e tatmin olmayan 2. golü atıp da galip gelir miyiz düşüncesine sahiplerdi. Bu da beni tabii ki tatmin etti. Oyuncularımın verdikleri mücadeleden çok memnunum” ifadelerini kullandı.

İlerleyen süreçte Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verileceğini hatırlatan Erdoğan, “Bu bizim için çok çok iyi bir fırsat olacak. Biz, lig başladıktan sonra göreve geldik. Çok fazla hazırlık dönemi geçirme şansımız yoktu. Direkt maçlarla başladık. Zor bir fikstür ile başladık. Ama oynadığımız bütün oyunlarda oyunsal olarak sürekli üzerine koymaya çalışan, istatistiklere bakan koşu mesafesini her hafta yukarı çeken, topa sahip olma oranını yukarı çeken, ceza sahası içinde topla buluşma oranlarını yukarı çeken bir takımız” ifadelerini kullandı.

“Her maçta en az rakip kadar pozisyona girmemiz bizim için olumlu şeyler”

Müsabakalar esnasında girdikleri pozisyonları değerlendirmeleri durumunda çok daha fazla puana sahip olacaklarını ifade eden Erdoğan, “Çok daha rahat bir konumda olurduk. Son vuruşlar belki de şanssızlık sonucunda bunu başaramadık. Oyuncularımın özellikle saha içinde takım olma hürriyeti, mağlup duruma düşsek bile maçtan kopmadan devam edip maçı çevirme arzusu ve oynadığımız zor maçlar dahil her maçta en az rakip kadar pozisyona girmemiz bizim için olumlu şeyler. Bu yeterli mi? Hayır. Daha iyisini yapabilir miyiz? Tabii ki. Onun için önümüzdeki dönem bizim için iyi bir fırsat olacak. Orada bu dönemi iyi geçirip lig tekrar başladığında sonuçlara da yansıtacağımız maçlar oynayacağız” dedi.

“Yenemiyorsan yenilmemek her zaman önemlidir”

Trabzonspor ile berabere kalmasının ardından gelen 1 puanı değerlendirmesi istenen Erdoğan, “Yenemiyorsan yenilmemek her zaman önemlidir. Bir sürece girdik. Yenilmiyoruz. Tabii ki bunları üç puana çevirmek isteriz ancak Trabzonspor’dan aldığımız bir puan değerli. Gönül isterdi ki 3 puanı alalım. Hazırlıklarımız tamamen 3 puana yönelikti ama oyuncularımın verdiği mücadelesi ve sahada gösterdiği gayretlerden çok memnunum” diye konuştu.

ANKARA (İHA)