Ömer Erdoğan: En az 1 puanı hak ettik

Ankaragücü, Süper Lig 'in 8. haftasında ağırladığı Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, en az 1 puanı hak ettiklerini dile getirdi.

Hem Süper Lig’in hem de Avrupa’da dominant oynayan bir takımla karşı karşıya geldiklerini belirten Erdoğan, milli takım arasında fiziksel kapasitelerini yukarıya çekmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Oyuncularım da bunu sahada uyguladı. Özellikle ilk yarı zaman zaman yaptığımız ön alan baskısında rakibe istediği şekilde oyun kurdurtmadık. Zaman zaman da ikinci bölgede aynı şekilde merkezi daraltarak rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Erken yediğimiz talihsiz gol bizi maça geride başlattı. Geriye düşmemize rağmen oyunu daha çok domine eden Ankaragücü vardı. Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef biraz geriye çekildik. Spesifik bir golle 2-1 geriye düştük. Çok etkili olamadık. Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.







