Ömer Erdoğan: Üst sıralara tırmanmak istiyoruz

Ankaragücü, Süper Lig 'in 13. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. 3 maçtır kaybetmeyen Başkent ekibinde teknik direktör Ömer Erdoğan, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu dile getiren Ömer Erdoğan, “Önemli bir maçtı. Puansal olarak rakibimizle yakındık. Kazansak, bir maçımız eksik olmasına rağmen rakibimizi geçip, orta sıralara doğru yükselecektik. Oyunun kontrolü golü yiyene kadar bizdeydi. Sahada topa sahip olan bir Ankaragücü takımı vardı. Golü yedikten sonra oyuncularım şok etkisiyle oyunu rakibe verdi. Pozisyonlar verdik. Değişikliklerin ardından oyunun kontrolünü yeniden aldık. Beraberliği de bulduk. Golden sonra girdiğimiz pozisyonlar var. Maçı kazanabilirdik. Mücadeleden memnunum. Bu yenilmemezlik serisini uzatmamız gerekiyor. Bunların arasında galibiyet de alarak bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAKEM YEDİĞİMİZ GOLDE TEMAS OLMADIĞINI SÖYLEDİ”

Yedikleri gol ve Sowe’un attığı ancak ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmayan gollerle ilgili düşünceleri sorulan Erdoğan, “İki pozisyonu da inceleme fırsatımız olmadı. Hakem yediğimiz golde temas olmadığını söyledi. Ancak ofsaytı görmedim. Ekibimdeki arkadaşlar, az bir farkla ofsayt olduğunu söyledi” diye konuştu. (DHA)







