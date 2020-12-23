Ömer Erdoğan: Trabzonspor hiçbir şey yapmadan kazandı

Hatayspor’un hocası Ömer Erdoğan, maçın ardından kızgındı. Kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getiren Erdoğan, “Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezonun belki en iyi oyununu oynadık ama futbolun adaleti olmadığı için kazanamadık. Trabzonspor’un kalecisi dahil tek yaptığı ön tarafa topu şişirip ikinci topları almaya çalışmaktı. Bunu da iyi savunduk ama duran topa dikkat edemedik, iki kornerin biri gol oldu. Trabzonspor hiçbir şey yapmadan buradan galibiyetle ayrıldı. Olumlu hiçbir atağı yoktu. Bunun dışında oyuncularıma hiçbir şey diyemem” açıklamasında bulundu.