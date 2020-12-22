Ömer Erdoğan: Trabzonspor hiçbir şey yapmadan kazandı
Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, iç sahada kaybedilen Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iyi bir futbol oynadıklarını Trabzonspor'un ise hiçbir şey yapmadan galibiyetle ayrıldığını söyledi
"Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezonun belki en iyi oyununu oynadık ama futbolun adaleti olmadığı için kazanamadık"
"Trabzonspor'un tek yaptığı ön tarafa topu şişirmekti. İki kornerin biri gol oldu"
"Trabzonspor hiçbir şey yapmadan buradan galibiyetle ayrıldı"