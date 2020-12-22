Ömer Erdoğan: Trabzonspor hiçbir şey yapmadan kazandı

"Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezonun belki en iyi oyununu oynadık ama futbolun adaleti olmadığı için kazanamadık"

"Trabzonspor'un tek yaptığı ön tarafa topu şişirmekti. İki kornerin biri gol oldu"

"Trabzonspor hiçbir şey yapmadan buradan galibiyetle ayrıldı"



