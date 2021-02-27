Ömer Erdoğan: Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum

Maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, saha içerisinde doğru işler yaptıklarını dile getirdi.

Genel manada oyun kontrolünü eline aldıklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi;

“Maçı analiz ederken, özellikle Ankaragücü’nün hücum hattı çok etkili, tecrübeli olduğunu analiz etmiştik. Bunun üzerine çalışmalar yapmamıza rağmen, bir gol yedik. 1-0 geriye düştük ama gol yiyene kadar da rakibe herhangi bir pozisyon vermedik, oyun kontrolü bizdeydi coşkulu bir oyun oynadık. Gol yedikten sonra da gol disiplininden kopmadan aynı ciddiyetle, aynı motivasyonla devam ettik. Maçı çevirebileceğimiz inancı, bizden hiç uzaklaşmadı. Nitekim haklı bir şekilde yine oyun kontrolünü elimize aldık ve maçı 1-0’dan 4-1’e çevirdik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“BU KULÜBÜ İNŞALLAH DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK BİZLERE NASİP OLUR”

Hatayspor ile yaptığı sözleşmeyi iki yıl daha uzattığını hatırlatan Erdoğan, bununla ilgili şöyle konuştu;

"Benim için de çok güzel bir hafta oldu, kulübümle iki yıl sözleşmemi uzattım. Gerçekten çok mutluyum, geldiğim günden beri, hem taraftarlar olsun, yönetimimiz olsun, oyuncularım olsun, personel olsun gerçekten bize çok yardımcı oldu, bizi burada evimizdeki gibi hissettirdi. Biz burayı çok sevdik, inşallah burada, bundan sonraki maçlarda bu başarılarımızın devamını getiririz. Uzun vadede inşallah bu kulübü çok daha iyi yerlere getirmek bizler için de nasip olur.”

İzzet NAZLI / HATAY (DHA)