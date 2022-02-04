Ömer Erdoğan: İstediğimiz sonucu alamadık

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan "Birkaç pozisyona girdik ama maalesef ceza sahası içindeki bireysel hatalar mağlup olmamıza neden oldu" ifadelerine yer verdi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Ceza sahamıza 5 kez gelen topta 4 gol yedik. Bugün bireysel çok hata yaptık. O nedenle de cezayı yedik. Oyunun ofansif bölümünde üretkenliğimiz vardı. Birkaç pozisyona girdik ama maalesef ceza sahası içindeki bireysel hatalar mağlup olmamıza neden oldu. Çalışıp, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Futbol hata oyunu ama bu kadar hata yapmamamız lazım. Üzgünüz. Artık önümüzdeki hafta Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Antalyaspor maçına bakacağız. Yediğimiz goller çok basit goller. Dışarıdan izlerken çok üzülüyorum. Yediğimiz gollerin çoğu organize olmadan kaptırdığımız toplar ya da bir anlık yanlış karar vermekten oluşan hatalar oldu. Bunlar önlenebilir. Bizim de hocalar olarak buna çare bulmamız gerekiyor. Bu hataları daha az yapan oyuncular ile devam edeceğiz. 2-3 oyuncu almak istiyoruz. Görüştüğümüz ve haber beklediğimiz oyuncular var" diye konuştu.