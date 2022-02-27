Ömer Erdoğan: İkinci yarı verdiğimiz mücadele beni üzdü

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 27’nci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “İlk yarı istediğimiz şekilde bütün oyunu oynayıp 3-0'ı bulduktan sonra soyunma odasında oyuncularımı uyardım. Buna rağmen ikinci yarı oynadığımız futbol , verdiğimiz mücadele beni üzdü. Neredeyse maçı 3-0'dan farklı bir yere götürüyorduk. Burada futbolun, ne kadar ciddi bir iş olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle giren arkadaşlarımız, katkı sağlayıp maçı kazanmamıza yardımcı oldu. Önemli bir galibiyetti" diye konuştu.

"Onlar adına çok mutlu oldum”

Genç oyuncuları takıma kazandırmak için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, “Bugün ilk defa Eren'i sahaya sürdük. Eren de yaklaşık bir yıldır bizimle beraber çalışıyor. Sürekli kendini geliştiren, çok düzgün karakterli, çalışkan bir kardeşimiz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha çok fazla süre verebiliriz. Onun gibi altyapıdan oyuncuları da buraya kazandırıp, kendi memleketinin takımında, taraftarların önünde mücadele etme fırsatları olur” dedi.

DHA



