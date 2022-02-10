Ömer Erdoğan: Finale kadar gitmek istiyorduk

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Fraport TAV Antalyaspor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kupada finale kadar gitmek istediklerini fakat aldıkları mağlubiyetle elendiklerini belirten Ömer Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kupada da iddiamızı devam ettirmek istiyorduk. Finale kadar gitmek istiyorduk ama maalesef istediğimize ulaşamadık. Aslında maçın ilk yarısı istediğimiz gibi gidiyordu. Üçüncü bölgede baskı yaparak topun oradan çıkmamasını sağlayıp kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 3-4 tane çok net pozisyona girdik ama maalesef sonuçlandıramadık. Tabi 45’inci dakikada Fatih'in gereksiz yediği ikinci kartla oyundan atılması ikinci yarı bizi ciddi bir şekilde sıkıntıya soktu. Ama ikinci yarı biraz daha birinci ile ikinci bölgede savunma yapıp oradan kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık.''

''Savunma kısmını takımın iyi yaptığını düşünüyorum. Yediğimiz gole kadar rakibe çok ciddi pozisyon vermedik. Hatta o dakikalarda Ayoub'un girdiği bir tane çok bariz pozisyonu var. Atabilsek belki biz tur atan takım olacaktık. Ama maalesef yediğimiz gol sonrası açıkçası bu fırsatı değerlendiremedik. Üzgünüz. Şimdi önümüzde Göztepe maçı var. Fazla zamanımız yok. Çok çabuk bir şekilde özellikle zihinsel toparlanıp bu maça hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah Pazartesi günü burada galibiyetle yine bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz”