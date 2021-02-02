Hatayspor’un hocası Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçı öncesi FANATİK’e konuştu:

‘Ekibin parçası oldum’

Hatay’ın başarısındaki ana faktörler nelerdir?

“Heyecanlı, inançlı ve idealist tarafın bir birleşimi diyebiliriz. Başkanımız Lütfü Savaş, taraftarlarımız ve takımla birlikte bu ekibin bir parçası oldum. Meydan okumayı seven biriyim. Hatayspor’a, günü kurtarmaya gelmedik. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Ligde kalıcı olup, üreten ve keyif veren bir takım olmanın peşindeyiz.”

‘En doğru isimleri kattık’

Bu takımı nasıl oluşturdunuz?

“Kadro mühendisliği çok önemli. 1. Yardımcım Özhan Pulat ile çalışmadığımız dönemde yurt dışı taramaları yaptık ve 200 oyunculuk bir liste oluşturduk. Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak’la birlikte, en doğru isimleri takıma kattık. Oyuncuları bilmemiz ve sisteme uyumlu olmaları da, takım kimyasını sağladı.”

‘Eksikleri üzerine çalıştık’

Boupendza’dan maksimum verimi nasıl aldınız?

“Potansiyeli olan ama bugüne kadar bunu ortaya koyamamış bir oyuncuydu. Eksikleri üzerine detaylı çalıştık. O da gayret gösterdi ve bu performans ortaya çıktı.”

‘Ligde havayı yakaladılar’

Başakşehir’in ardından Fenerbahçe ile oynayacaksınız.

“Başakşehir, kadro derinliği en iyi birkaç takımından biri. Onların artı ve eksileri doğrultusunda maça hazırlandık. Fenerbahçe ise çabuk hücuma çıkan, etkili ayaklara sahip ve havayı yakalamış bir ekip. Zor maç olacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Her zamanki gibi taktiksel ve fiziksel olarak var gücümüzle mücadele edeceğiz.”

‘Hedefim huzurla çalışmak’

Ertuğrul Sağlam ve hedefleriniz hakkında neler söylersiniz?

“Ertuğrul hocam, kariyer zirvemizde hocamızdı. Ona çok teşekkür ediyorum. Futboldan sonra beni ekibine aldı ve ondan çok şeyler öğrendim. Hedefim; huzurla çalışmak, hep mücadelenin içinde olmak, hazır olan yapıyı bir yerlere getirmektense Hatayspor gibi bir camiayla kendi var oluş savaşımızı vererek basamakları çıkmak.”

‘Yarıştan kopma olmaz’

Şampiyonluk ve oyun anlamında favorileriniz?

“2 aydan kısa bir sürede kupa ile birlikte 18 maça çıktık. Bu da her takımda ciddi sakatlıklara yol açtı. Şampiyonluk, öncelikle kalite, sonra da birliktelik ve takım olabilmekten geçiyor. Bu sezonki yarışta erken kopmalar olacağını sanmıyorum. En çok ise Hatay’ın oyununu beğeniyorum.”

Çağrı Davran



