Ocak ayında Fatih Karagümrük'ün başına geçen ve İstanbul ekibiyle harikalar yaratan Ömer Erdoğan, sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı. Göreve geldikten sonra Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı ilk maçta mağlup olan Ömer Erdoğan, sonrasında ise onun yönetimindeki Karagümrük son 11 karşılaşmasında mağlubiyet almamıştı. Sosyal medya hesabından Karagümrük'e veda eden başarılı teknik adam, Başkan Süleyman Hurma ile fikir ayrılığı yaşamaları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Karagümrük taraftarına teşekkürlerini sunan Ömer Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayında Fatih Karagümrük'ün başına geçen ve İstanbul ekibiyle harikalar yaratan Ömer Erdoğan, sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı. Göreve geldikten sonra Fatih Karagümrük'ün başında çıktığı ilk maçta mağlup olan Ömer Erdoğan, sonrasında ise onun yönetimindeki Karagümrük son 11 karşılaşmasında mağlubiyet almamıştı. Sosyal medya hesabından Karagümrük'e veda eden başarılı teknik adam, Başkan Süleyman Hurma ile fikir ayrılığı yaşamaları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Karagümrük taraftarına teşekkürlerini sunan Ömer Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Ocak ayında,büyük bir gurur ve heyecanla başladığım ,çok severek çalıştığım Fatih Karagümrük Spor Kulübünden bugün itibariyle Başkanımız ‘la yaşadığım fikir ayrılıkları nedeniyle ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte futbolculuktan çok bana kardeşlik yapan ve camiayı en iyi şekilde temsil eden vefakar futbolcularima,gecesini gündüzüne katarak bu mücadelede varını yokunu koyup kanaat ederek mücadele eden cefakar personelime, iç sahada dış sahada takımını yalnız bırakmayan 1000 km uzakta Erzurum'da 5 kişi de olsa gelip 80.dk dan sonra kazanılan karşılamalarımızda takımımıza güç katan, umut olan ve bir semtin varoluş mücadelesini gösteren büyük Fatih Karagümrük Spor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve Karagümrük Camiasına Şampiyonluk yolunda gönülden başarılar diliyorum.