Ömer Erdoğan: Çok iyi oyun sergiledik

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamasında, "Oyuncularımı tebrik ederim. Bir Galatasaray deplasmanında ancak bu kadar iyi mücadele edilirdi. Son dakikaya kadar beraberliği yakalamak için çok iyi oyun sergilediler. Maça kontrollü başladık ve 1-0 öne geçtik. Gomis'in golünde çalıştığımız yerden yedik. 2-1 olduktan sonra oyunun kontrolünü ele aldık. Topa sahip olmaya başladık. İyi pozisyonlara girdik. Sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Bizim bu haftaya kadar en ciddi sıkıntılarımızdan birisiydi. Pozisyon değerlendirme sıkıntı yaşıyoruz. Bunları geliştirirsek Ankaragücü daha iyi yerlere gelecek. Oyuncularıma verdikleri mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"EMRE KILINÇ SAHANIN EN İYİ OYUNCUSUYDU"

Emre Kılınç'ın kaçırdığı gol sonrası Ankaragücü taraftarlarının tepkisinin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Bana göre Emre Kılınç sahanın en iyi oyuncusuydu. Beki de aramıza katıldıktan sonra oynadığı en iyi maçtı. Herkesten fazla golü atmak isterdi ama şansızlık diyelim. Doğru tarafa vurdu ama şanssızdık. Sahada çok iyi bir Emre vardı" ifadelerini kullandı.

"HAKEMİN OYUNUN SKORUNU DEĞİŞTİRECEK KARARLAR ALDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Karşılaşmanın hakemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ömer Erdoğan, "Hakeme sinirlendiğim, üzüldüğüm nokta; maçın son bölümünde özellikle Galatasaraylı topçular yerde yattığında, biz hücuma çıkınca oyunu durdurması. Maç soğuyor ve aynı zamanda rakibin de çaldığı pozisyona göre oyunu devam ettirmiyor. Biz de burada bir emek veriyoruz. Rakibin üzerine yükleniyoruz o sırada. Oyunun temposunu yakalamışız, oyun kontrolü bizde ve rakibe ister istemez avantaj veriyorsunuz böyle bir durumda. Buna tepkim oldu benim. Bunun dışında maçın kaderini değiştirecek bir hata olduğunu düşünmüyorum" dedi.

DHA