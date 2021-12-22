Ömer Erdoğan: Çok ciddi eksiklerimiz var

Spor Toto Süper Lig 'in 18'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maça istedikleri gibi başladıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Önde rakibi baskıyla karşılamak istiyorduk. Hataya zorlamak istiyorduk. Bunun sonunda zaten çok erken bir golle öne geçtik. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Maalesef yine top bizdeyken kaptırdığımız top sonrası yediğimiz bir gol o dakikaya kadar rakibe hiçbir pozisyon vermemiştik. Devamında maalesef aynı şekilde Adekugbe’nin bu kadar tecrübeli olmasına rağmen çok basit bir hatayla yediği ikinci sarıyla oyun dışında kalması bizi zora soktu. Devamında bazı formasyon değişikliği yaptık, oyuncu değişikliği yaptık. Bülent'i aldık, Muhammet'i çıkarttık. Tabii maçın uzun bölümünde eksik olmak bizim için sıkıntı yarattı. 10 kişi oyuncularım sahada elinden gelen mücadeleyi yaptılar. 2-1 geriye düştükten sonra oyuna hamle yaparak yine beraberliği aramaya çalıştık ama maalesef bunda başarılı olamadık. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çok ciddi eksiklerimiz var. Bazı mevkilerde oyun içerisinde değiştireceğimiz oyuncularımız yok. Bugün mesela Sam çıktıktan sonra Bülent uzun süre aramızda değildi bir sakatlık sonrası oyuna alma mecburiyetimiz oldu, Kamil bir hastalıktan çıktı, onu oyuna alma mecburiyetimiz oldu. Orta sahada hiçbir alternatif oyuncumuz yoktu kulübede. Hamle yapma şansımız yoktu. Zor bir süreçten geçiyoruz. Maalesef bu aralık ayı bizim için çok iyi bir ay değildi. Umut ediyorum inşallah bu hafta sonu oynayacağımız Giresun maçıyla ligin ilk devresini kapatır, ikinci yarı da inşallah başlamadan oyuncu takviyesiyle, yine bir de sakat oyuncularımızın kendi aramıza katılmasıyla birlikte yine özlenen ve daha önce de izlettirdiğimiz futbolu yine hem camiamıza, taraftarımıza ve futbolseverlere izlettirme şansını bir kez daha elde ederiz” dedi.

DHA



