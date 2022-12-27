Ömer Erdoğan: “Cezası çok ağır oluyor”

Spor Toto Süper Lig ’in 16. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç sonu basın açıklamasında bulundu.

Mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren Ömer Erdoğan, “Antalya’da aldığımız 3 puan sonrası burada yine bir puan alıp puanımızı 19 yaparak biraz daha yukarılara tırmanmak istiyorduk. Maça da iyi başladık. Çok erken bir golle 1-0 öne geçtik ama maalesef bunu çok uzun süre koruyamadık. Rakibimizin birinci bölgede çok iyi savunma yapıp geçiş oyunu oynayan, çabuk hücum yaptığını oyuncularımıza gösterdik. İlk yediğimiz gol de ona yakın bir goldü. Ondan sonra yine oyunun tamamen hakimi bizdik. Takibimiz geçiş oyununu devam ettirdi. Biz de kapalı savunmada çok net girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik” ifadelerini kulandı.

Ömer Erdoğan, İkinci yarı duran top sonrası yedikleri golden sonra işlerin zorlaştığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Tamamen ceza sahası önünde ciddi bir şekilde sayısal anlamda kalabalık bir savunma vardı. Bunu da açıkçası açmakta zorlandık. Kenar ortaları denedik, bazı oyuncu değişiklikleri yaptık. Yeni giren arkadaşlarımızın belki oyuna katkısıyla bunu başarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Yenilmeyi hak etmedik. Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor. Uzun süredir yenilmeyen bir Ankaragücü vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bu bizim için çok ciddi bir ders olacak. Çalışmalarımıza yarından itibaren başlayıp, hatalarımızı minimuma indirip galibiyet serisine başlamak istiyoruz.”

Erdoğan, devre arası transfer yapmayı düşündüklerini ve transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, nokta transferlerle takım içerisindeki rekabeti arttırmak istediklerini vurguladı.

ANKARA (İHA)