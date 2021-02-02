Ömer Erdoğan'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Normalde oyun düşüncemiz ve hazırlığımız hücuma dayalı. Bizim oyun anlayışımız hafta ilerledikçe daha da artıyor. Bunda da bugüne kadar başarılı olduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Karşımızda çok ciddi bir rakip var. Ligin liderine karşı oynuyoruz. Son haftada topa daha çok sahip olan bir Fenerbahçe vardı ama daha önceki haftalarda daha çok bekleyen bir, rakibe topu veren ve hızlı hücumlara çıkan bir Fenerbahçe vardı. Bugün de öyle olacağını düşünüyorum. Başakşehir'den sonra en çok kenar ortası yapan bir rakiple oynayacağız. Özellikle Caner tarafından çok etkili ortalar yapıyorlar. Ona da oyuncularımızı hazırladık. Sahada doğru şeyleri yapan taraf umarım biz oluruz ve 3 puanı alırız.

Akintola yok, Selim var. Selim de bundan önce oynadığı maçlarda çok katkı sağladı. İyi oyuncu, kaliteli oyuncu. Hücumsal anlamda son haftalarda belki çok göze çarptık ama savunmayı da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Boupendza'nın kalmasını kim istemez, bizim için önemli oyunculardan. Bu performansı devam ettiği sürece, sezon sonu transferinde kendisine yardımcı olacağız, bunu kendisine de belirttik. Transfer dönemi bitti, onun da kafası rahatlamıştır."