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Ömer Erdoğan: 8 oyuncumuz ilk kez oynuyor, istediklerimizi göremedik

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ağustos 2021, Salı 00:25 Son Güncelleme:
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Ömer Erdoğan: 8 oyuncumuz ilk kez oynuyor, istediklerimizi göremedik

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 2-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından, "Yeni bir takımız. Rakibimiz oyun kurgusu oturmuş, sezon başından beri en çok birlikte oynayan bir oyuncu grubuyla karşımıza çıktı. Bizim 8 tane oyuncumuz ilk kez Süper Lig 'de oyun oynadığı için istediklerimizi göremedik."

"Yaptığımız baskı ile golü bulduk ama çalıştığımız pozisyonlar olmasına rağmen golü yedik. İkinci yarıda kontra fırsatı bulduk. Onları değerlendirseydik farklı olabilirdi. 88'de yediğimiz gol bizi üzdü. Bol gol pozisyonuna giren, hücum futbolu oynayan bir Hatayspor yaratmaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz."

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