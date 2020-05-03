Kanal 7'de iftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla bilinen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, kısa süre önce coronavirüse yakalanmıştı. Ömer Döngeloğlu'ndan acı haber geldi. Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla oğlu Muhahmed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kalın, Twitter hesabından İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, keder-dide ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Koronavirüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım."

Ömer Döngeloğlu kimdir?

1968'de Tokat Zile'de dünyaya gelen Ömer Döngeloğlu, ilkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olarak 1986-1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta imam-hatiplik yaptı.

Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu.

Ömer Döngeloğlu kaç yaşında neden öldü?

Televizyon ekranlarında iftar ve sahur programları yapan ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu, 52 yaşında coronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu’nun coronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi’nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.