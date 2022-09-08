Galatasaray 'da Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Ömer Bayram, takımdan ayrıldı ve Eyüpspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kişisel sosyal medya hesabından Sarı Kırmızılı camiaya veda eden tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasını her giydiğinde daha fazlasını vermek için sahada olduğunu aktardı, şu ifadeleri kullandı:

'Galatasaray formasını 4 sene gururla taşıdım'

''Çocukluk hayallerim, hayattaki en büyük hedeflerimden biri olan anlı, şanlı, bir his bir adanmışlık takımı olan Galatasaray formasını 4 sene gururla taşıdım. Çok şükür bu büyük ailede üç şampiyonluk, nice zaferler yaşadım. Bu veda armaya, parçalıya, bu harika tribüne değil. Tüm özel anlar, hissettiğim tüm duygular benimle ömür boyu yaşayacak.''

Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram, Eyüpspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

'Desteğiniz için teşekkürler'

''Büyük Galatasaray taraftarı; bu şanlı formayı her giydiğimde layık olmak için elimden geleni değil daha fazlasını vermek için sahadaydım. Birlikte sevindik birlikte üzüldük. Takımımıza eşi benzeri olmayan desteğiniz için teşekkürler. Bu süreçte birlikte çalıştığım kıymetli hocalarıma, emektar kulüp personellerimize, aynı mücadeleyi verdiğimiz değerli takım arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Hoşçakalın, sevgilerle.''

400 bin Euro bonservisle gelmişti

Kariyerine Hollanda’da başlayan Ömer Bayram, Türkiye’de sırasıyla Kayserispor, Akhisarspor ve Galatasaray’da oynadı. Ağustos 2018'de 400 bin Euro bonservisle Cim Bom'un yolunu tutan 31 yaşındaki sol bek, 4 sezon forma giydiği Sarı Kırmızılı takımda 1'er lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.





İlgili Haberler Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına teşekkür





Galatasaray da açıkladı

Galatasaray, Eyüpspor'a transfer olan Ömer Bayram'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak bedelsiz şekilde feshedildiğini açıkladı.

Sarı Kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcuya fesih bedeli ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.