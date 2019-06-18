Ömer Bayram’a 4 talip var

Emre Taşdemir transfer edildikten sonra forma giyme süresi iyice azalan Ömer Bayram, Anadolu ekiplerinin radarında. Antalyaspor, Malatyaspor ve Denizlispor, Ömer’i istiyor. 27 yaşındaki gurbetçi sol kanatın talipleri arasında Kasımpaşa da var. Ancak Ömer Bayram, Fatih Terim ile görüşmeden geleceğiyle ilgili karar vermeyecek.

2021’e kadar Galatasaray’la kontratı bulunan Ömer, en azından sezon başı kampına katılıp, kendini göstermeyi hedefliyor.

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