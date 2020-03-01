Ömer Bayram rekor kırdı

Galatasaray'ın bu sezonki sürpriz kahramanı Ömer Bayram, ligde tam 9 golün hazırlayıcısı oldu.

Tecrübeli futbolcu, bundan önceki 3 sezonun toplamında ise 8 asist yapmıştı. Kendi rekorunu kıran Ömer, Gençlerbirliği maçını da boş geçmemek istiyor.

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