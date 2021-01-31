Ömer Bayram Hollanda'da yetişmiş ve kariyerinde Türkiye'de devam eden en hızlı oyunculardan biridir. Türkiye'de Galatasaray forması giyen Ömer Bayram önemli bir gelişme göstermiştir. Sol kanat, sol bek ve orta saha mevkilerinde oynayan Ömer Bayram en istikrarlı Türk futbolcular arasında gösterilmektedir. Ömer Bayram aynı zamanda milli takım formasını da terletmektedir. Ömer Bayram Süper Lig'de Galatasaray forması giyen, Galatasaray'da 19 numaralı formayı terleten bir Türk futbolcudur. 1.75 metre boyundaki Ömer Bayram Hollanda takımlarının altyapısında yetişmiş ve Türkiye'ye dönmüş bir futbolcudur. Sol ayaklı bir futbolcudur. Etkili şutları ile bilinmektedir.

Ömer Bayram nereli?

Ömer Bayram Hollanda'nın Brede şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Kayserili'dir.

Ömer Bayram kaç yaşında?

Ömer Bayram 1991 doğumludur. 29 yaşındadır.

Ömer Bayram hangi takımlarda oynadı?

Ömer Bayram kariyerine ilk kez Hollanda'da başladı. Hollanda takımlarının altyapısı ile amatör futbola başladıktan sonra profesyonel kariyerine başladı. Ömer Bayram'ın altyapı kariyer bilgileri şu şekildedir;

- PCP Breada (2003 - 2004)

- Baronie Van Breda (2004 - 2005)

- NAC Breda (2005 - 2009)

Ömer Bayram'ın profesyonel kariyeri aşağıdaki gibidir;

- NAC Breda (2009 - 2012)

- Kayserispor (2012 - 2015)

- Akhisar Belediyespor (2016 - 2018)

- Galatasaray (2018 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

2021 yılı itibari ile Ömer Bayram Galatasaray'ın profesyonel sözleşmeli oyuncusudur. 2021 yılı itibari ile Galatasaray'da kariyerine devam edecektir. Ömer Bayram'ın Galatasaray spor kulübünden almış olduğu yıllık maaş ise 10 milyon Türk lirasıdır.

Ömer Bayram'ın hayatı

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da doğmuştur. Ailesi henüz Ömer Bayram dünyaya gelmeden Kayseri'den Hollanda'ya maddi sebeplerden ötürü göç etmişlerdir. Ömer Bayram Breda kulübünün altyapısına ilk olarak başlamıştır. 2003 yılından 2004 yılına kadar Breda altyapısına devam eden Ömer Bayram daha sonra Baronie Van Breada takımının altyapısında kariyerine devam etmiştir. Son olarak ise NAC Breada altyapısına davet edilen Ömer Bayram 2005 yılından 2009 yılına kadar toplam 4 sene futbol hayatına devam etmiştir.

Ömer Bayram ilk profesyonel kariyerine doğduğu şehir olan Breada takımı ile başlamıştır. Breda takımı 2009 yılında Ömer Bayram ile sözleşme imzalamıştır. NAC Breada takımı ile sol kanat ve sol bek bölgesinde görev alan Ömer Bayram 40 karşılaşmaya çıkmıştır. Bu karşılaşmalarda 5 gol atmayı başarmıştır. 2012 yılında Kayserispor Ömer Bayram'ı bonservisi ile transfer etmiştir. 4 yıllık sözleşme imzalamış olan Kayserispor, Ömer Bayram'ı 108 resmi karşılaştırmada sahaya sürmüştür. Ömer Bayram Kayserispor'da 5 gol atmıştır. 2016 yılında ise Ömer Bayram Akhisar Belediyespor ile futbol hayatına başlamıştır. Akhisar Belediyespor altyapısı ile futbol hayatına devam eden Ömer Bayram 60 karşılaşmaya çıkmıştır.

Ömer Bayram Akhisar Belediyespor forması ile 1 gol atmıştır. Daha sonra Galatasaray'ın sol bek ihtiyacı nedeni ile Galatasaray'a önerilen oyuncu, kariyerine bu takımda devam etmiştir. Ömer Bayram Galatasaray kariyerinde pek çok maça çıkmış ve önemli karşılaşmalarda önemli asistler yapmayı başarmıştır. Ömer Bayram 2018'den beridir Galatasaray spor kulübünün sözleşmeli oyuncusudur. Şuana kadar Galatasaray kariyeri ile 2 golü bulunmaktadır.

Ömer Bayram'ın Milli Takım kariyeri

İlk kez mili takıma 2009 yılında davet edilmiştir. Ömer Bayram Türkiye U18 takımı ile 5 maça çıkmıştır. Türkiye A2 takımı ile ise 2011 yılından beridir görev almaktadır. 2011 yılından 2015 yılına kadar Türkiye A2 takımında 12 karşılaşmaya çıkmış ve 2 gol atmıştır. İlk kez A milli takımına ise 2018 yılında davet edilmiştir.