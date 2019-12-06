Ömer Bayram kimdir?

2018 yılında Fenerbahçe ve Galatasaray takımını karşı karşıya getiren Ömer Bayram hangi takımda oynuyor. Kimdir? aslen nereli? kısaca hayatı hakkında bilgiler.

1991 doğumlu futbolcu Ömer Bayram Hollanda Breda‘da dünyaya gelmiştir. Burcu Aslan‘dır. Futbol hayatına Hollanda’da Baronie takımı alt yapısında başlamış ardından NAC Breda takımının alt yapısında geçmiştir. 2009 yılında ise NAC Breda A Takımına 50 Bin Euro imza bedeli ile dahil olmuştur.

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2012 yılında 350 Bin Euro bonservis bedeli ile Kayserispor takımına, 2016 yılında ise bonservissiz olarak 2.5 Milyon Euro imza karşılığında Akhisarspor takımına transfer olmuştur. 2018 sezonunda ise, transferin son gününde Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır.

Defansın solunda ve orta sahanın solunda görev yapabilen Ömer Bayram toplam 5 kez Türkiye U18, 2 kez U21 ve 12 kez Türkiye A2 Milli takım formalarını giymiştir.