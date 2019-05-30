Ömer Bayram gidecek Umut Meraş gelecek

Geçtiğimiz sezon sol beke Ömer Bayram ve Emre Taşdemir takviyesi yapan Galatasaray’da, iki oyuncudan da beklenen verim alınamadı. Teknik patron Fatih Terim’in, Emre’yi takımda tutacağı, ancak Ömer’in gönderilmesi yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Bu oyuncunun yerine düşünülen oyuncu ise Ömer Bayram transfer edilirken, gündemdeki diğer isim olan, ancak son anda Bursa ile sözleşme imzalayan Umut Meraş... 23 yaşındaki sol bekin, ligden düşen Bursa’dan ayrılmak istediği, Galatasaray’ın da önümüzdeki günlerde devreye gireceği kaydedildi.