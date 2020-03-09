Ömer Bayram: Devam etmek zorundayız

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Falcao’nun golünde asistten önceki pası veren Ömer Bayram, antrenmanlarda ekstra duran top çalıştıklarını söyledi.

Başarılı futbolcu, “Duran topları çok çalışıyoruz. Bu şekilde bir gol attığımız için elbette mutluyum. Ancak sonuç anlamında tabii ki mutlu değiliz. Güzel bir serimiz vardı. Devam ettiremedik. Kısmet değilmiş. Yüksek stresli bir maçtı. Rakip de iyi mücadele etti. Haklarını vermek lazım. Devam etmek zorundayız. Önümüzde derbi var ve kazanmamız şart” açıklamasında bulundu.