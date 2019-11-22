Ömer Bayram: Büyük camiayız, üstesinden geliriz

Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın ligdeki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi son buldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın formda futbolcusu Ömer Bayram, maça iyi başlamalarına rağmen sonuca gidemediklerini ifade etti. Basit top kayıplarını yaptıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Maça iyi başladık bence, çok denedik, çok çabaladık, olmadı. Ufak bir konsantrasyon eksikliği oldu bence sonrasında, basit top kayıpları yapmaya başladık ve onlardan biriyle gol yedik. Takım içinde konuşmamız gerek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyeti telafi edecek güçlerinin olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, "Hepimiz birbirimize güveniyoruz. Geçen sene de 7 haftalık sarsıntımız vardı. Büyük camiayız, bunun üstesinden geliriz. Herkes birbirine güveniyor ve arkadaşlık üst düzeyde. Savaşarak, birbirimize inanarak. Bunu telafi edecek gücümüz var.'' dedi.







