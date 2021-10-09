Ömer Bayram: Burası Galatasaray, başarıya alışmış bir camia!

Galatasaray ’ın TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor’u hazırlık maçında 4-3 yendiği maçta bir gol atan Ömer Bayram, Süper Lig ’de de aynısını yapmak istediğini söyledi.

Ömer, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu maçta attığım güzel golü ligde de atmak isterim ama en önemlisi takım halinde iyi oynamamız ve özgüveni yerine getirmek." dedi.

Ligde zaman zaman alınan kötü sonuçlar nedeniyle taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ömer, "Burası Galatasaray, başarıya alışmış bir camia. Başarının en büyük nedenlerinden biri birliktir. İyi günler, kötü günler oluyor, uzun bir maraton. Taraftarlarımız herkesi desteklerse inanıyorum ki bu takım güzel şeyler yapar." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in "Ömer hem takım için hem Florya için çok önemlidir" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Ömer, şunları söyledi:

"Hocamıza bu güzel sözleri için teşekkür ettim. Hakkımda böyle konuşması gurur verici. Sonuçta Galatasaray’ın başarısı için hizmet veriyoruz. Takımın başarısı önemli. Katkı verebiliyorsak ne mutlu bize."

Takım olarak duran top organizasyonları üzerinde durup durmadıkları yönündeki soruya Ömer, "Bu toplar üzerinde çalışıyoruz. Çoğu asistlerimi duran toplarda yaptım. Hep beraber daha iyisini yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın gençleşmesine değinen Ömer, "Takımda yaş artık hiçbir şeyi ifade etmiyor. Genciyle, yaşlısıyla takım için oynamak önemli. Herkes elinden geleni yapıyor. Yeni bir takım olduk. Genç arkadaşlarımız da geldi. Alışma sürecini herkes atlatmak üzere. Herkes birbirine ısındı, aile ortamı güzel şekilde devam ediyor. Ligde seriye bağlarsak bizim için daha iyi olacak" diye konuştu.

Ömer, A Milli Takım ’a çağrılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna "Hayal kırıklığı demek istemiyorum. Bu milli görevimiz. Ben çağrılsaydım başka arkadaş çağrılmayacaktı. En önemlisi hak eden gitsin ve daha da önemlisi milli takımımız başarılı olsun." yanıtını verdi.

AA