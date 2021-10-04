Ömer Bayram: Asist yapmak, takıma katkı vermek çok önemli

Süper Lig 'in 8. haftasında Çaykur Rizespor 'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray 'da Ömer Bayram, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Milli araya kayıpsız girmek istediklerini ve çok iyi mücadele ettiklerini belirten tecrübeli sol bek, ''Maça çok iyi başladık. Skoru da bulduk. Bu şekilde başlamak istiyorduk. Sonradan oyundan düştük. İki gol birden yedik. Ardından bir travma olacak gibiydi. İkinci yarıda motivasyonumuzu yüksek tuttuk. İnandık. Galibiyet serisine yavaş yavaş başlamalıydık. Milli takım arasına kayıpsız girmek istiyorduk. Maç biraz gergin geçti. Futbol dışı şeyler oluyor. Taraftar maç boyunda çirkin şeyler söylemeye başladı. Futbol konuşalım. Çok iyi mücadele ettik. Genel olarak izleyiciler için çok güzel maç oldu. Maçta her şey vardı. Aksiyonlu bir mücadele oldu. Galip olan taraf biziz. Çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz.'' diye konuştu.

'Asist yapmak, takıma katkı vermek çok önemli'

Asist yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Ömer, ''Asist yapmak, takıma katkı vermek çok önemli. Ben ya da başkası yapmış fark etmez. Sol bekte ya da orta sahada elimden geleni her zaman yapıyorum. Asist yaptığım için mutluyum. En önemlisi bugün zor bir deplasmandan üç puan almaktı. Umarım hem asistler devam eder hem de galibiyetler gelir.'' diye konuştu.