Ömer Bayram: Artık konuşmayı bir kenara bırakacağız

Süper Lig ’in 22. haftasında Galatasaray , evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sarı-Kırmızılı ekipte Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öne geçtik, istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık ama kırılma noktaları vardı. Konsantrasyon eksikliği diyebilirim. İlk devrenin uzatmalarında böyle bir gol yersen mental olarak sıfırdan başlıyorsun, 1-0'a çok odaklandık belki de. Kaptan olarak takımı ayağa kaldırmak istiyorsun ama zor bir durumdu. Bunu kırmamız lazım. Burada da karakter çok önemli. Futbolda da genç vs. gibi çok kalmadı. Sahaya çıkan, Galatasaray forması giyen her oyuncu o liderliği gösterecek. Bu forma çok değerli."

"Konuşmayı bir kenara bırakacağız"

"1-1'den sonra kırıldığımızı söyleyebilirim. İkinci yarı yine pozisyona girdik. Kaçırıyorsun, yine bir düşüş oluyor. Ben buna bağlıyorum. Devamlı konuşuyoruz ama artık konuşmayı bir kenara bırakacağız. Sahada, antrenmanda varımızı yoğumuzu verip bu takımı yukarılara taşımalıyız. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bir galibiyet, bizi çok farklı bir havaya sokabilir."

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