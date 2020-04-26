Süper Lig'de şampiyonluk yarışında uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'e verilen corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren sarı lacivertliler, yüksek maliyeti olmayan isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin son gözdesini ise İsrail basını yazdı. İddiaya göre Sarı Lacivertliler, 26 yaşındaki Omer Atzili'yi gündemine aldı. Israelhayom.co.il adlı internet sitesi, 25 Nisan tarihinde okuyucularına aktardığı haberde, Fenerbahçe'nin şu anda Maccabi Tel-Aviv forması terleten 26 yaşındaki Omer Atzili'ye resmi teklifi yaptığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Omer Atzili kimdir? Omer Atzili'nin kariyeri soruları büyük merak konusu oldu. Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Omer Atzili kimdir?

26 Temmuz 1993 tarihinde İsrail'in Holon şehrinde dünyaya gelen Atzili, 1,77 boyunda ve sağ kanat mevkinde forma giymektedir. Kariyerine İsrail ekibi Hapoel Rishon leZion U19 takımında başlayan Atzili, daha sonra sırasıyla; Hapoel Rishon leZion A Takımı, Beitar Jerusalem, Granada ve Maccabi Tel-Aviv'de forma giydi.

Omer Atzili, bu sezon Maccabi formasıyla çıktığı 19 müsabakada 8 gol 8 asiste imza atarken 1272 dakika sahada kalmayı başardı. Öte yandan Atzili, İsrail Milli Takımı ile şimdiye dek 2 müsabakada rol aldı.