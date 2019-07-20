Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda milli takımın 3. madalyasını 3 bin metre engellide Ömer Amaçtan kazandı.

20 Temmuz 2019, Cumartesi 20:28
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Ömer Amaçtan Avrupa üçüncüsü

Şampiyonanın 3. gününde yapılan 3 bin metre engelli finalinde Ömer Amaçtan uzun süre önde götürdüğü yarışı 8.17.51'lik en iyi derecesini koşarak 3. sırada bitirdi. 

Yarışı 8.16.07 derece ile bitiren Alman Elias Schremi, altın madalyanın sahibi oldu. 

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